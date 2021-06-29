/637891/24-اقتراح-على-طاولة-شكاوي-البرلمانو17-طلب-إحاطة-أمام-الصحةاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عملها الثلاثاء المقبل الموافق 29\6\2021، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب ،وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي 24 اقتراح برغبة مقدم من النواب ، كما تناقش: الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن الانتهاء من إنشاء مدرسة بكر عاشور بقرية أولاد رايق – مركز أسيوط - محافظة أسيوط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنتني الصحة والشكاوي بمجلس النواب الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إقامة مدرسة زراعية بقطعة أرض فضاء على مدخل قرية دير الجنادلة – مركز الغنايم – محافظة أسيوط. الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة جهينه – محافظة سوهاج. الاقتراح برغبة المقدم من النائب شعبان لطفي، بشأن إحلال وتجديد مدرسة مؤسسة آبار الوقف الابتدائية - مركز أخميم – محافظة سوهاج. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء مبنى جديد لإدارة ديرب نجم التعليمية – محافظة الشرقية. لجنة الصحة وتناقش لجنة الصحة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور اشرف حاتم 17 طلب إحاطة مقدم من النواب، كما تناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب هشام حسين محمد، بشأن تحويل عيادات التأمين الصحي بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر إلى مستشفى تابعة للمجالس الطبية المتخصصة. النائب طارق سعيد، بشأن تعطيل جهاز الأشعة المقطعية بالمركز القومي للحساسية والصدر بإمبابة. النائب أحمد سعد حلمي، بشأن قلة عدد الأطباء الموجودين بالإدارة الصحية بمركز الصف. النائب عبدالوهاب خليل، بشأن عدم إنهاء أعمال استحداث وحدة عناية مركزة بمستشفى أطفيح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 24 اقتراح على طاولة شكاوي البرلمان..و17 طلب إحاطة أمام الصحة..اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.