/637886/استمرار-فى-ارتفاع-درجات-الحرارة-تعرف-على-التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 29\6\2021، استمرارا فى ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

ويسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. شبورة مائية وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء ، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة ويرصد موقع دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية درجات الحرارة العظمي والصغري القاهرة الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 37 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 23 العظمى 33 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 39 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 العظمى 33 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 39 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 38 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 34 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 38 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 37 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 39 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 36 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 33 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 36 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 37 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 40 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 40 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 42 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 43 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 44 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 42 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 42 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 37 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 36 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 35 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 34

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