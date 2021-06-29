أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يطرح وزير المالية الدكتور محمد معيط مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

القاهرة

تُطلق وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، من كلية لندن للاقتصاد، كتابًا يوثق تجربة مصر الرائدة فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، جرى إعداده من قبل الدكتورة رانيا المشاط، ورنده حمزة مُساعد وزيرة التعاون الدولى للتخطيط والمتابعة.

القاهرة

يُعقد اجتماع لإطلاق مشروع التصنيف العربى للجامعات، بمقر جامعة الدول العربية، بمبادرة من العراق لوضع تصنيف للجامعات العربية فى عام 2018 واستضافتها لورشة عمل فى بغداد لوضع الإطار العام ومعايير التصنيف الأولية، حيث اعتمد وزراء التعليم العالى والبحث العلمى العرب وثيقته النهائية خلال الدورة السابعة عشرة التى استضافتها مصر فى ديسمبر 2019.

القاهرة

تُسيّر شركة "مصر للطيران" 63 رحلة جوية، لنقل 5485 راكبًا إلى العديد من مدن وعواصم العالم.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة بعنوان "التفوق العلمى وأثره فى تقدم الأمم"، فى إطار ملـف تجـديـد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى، حيث ستنقل قناة النيل الثقافية الندوة على الهواء مباشرة.

الأقصر

تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر دروة تدريبية لأئمة المساجد بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى السوشيال ميديا فى نشر الفكر الوسطى فى ظل تحديات العصر، وذلك فى إطار الدور الدينى والاجتماعى لـ وزارة الأوقاف.

بيروت

يجتمع المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان، بدعوة من الرئيس ميشال عون، فى مقر رئاسة الجمهورية بقصر بعبدا؛ لبحث الأوضاع الأمنية فى البلاد والتطورات الأخيرة.

برلين

تبدأ ألمانيا السماح فقط للمواطنين الألمان أو المقيمين الدائمين بألمانيا بدخول أراضيها من البرتغال وروسيا، ويُحظر على شركات النقل الجوية والبرية والبحرية إدخال فئات أخرى من الركاب، وذلك على خلفية انتشار متحور "دلتا" من فيروس كورونا فى هذين البلدين.

القاهرة

تنطلق مباريات الدور ربع النهائى لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، والمقامة فى القاهرة، وينظمها الاتحاد العربى لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل، حيث يلتقى منتخب مصر مع منتخب طاجيكستان فى المباراة الأولى على استاد القاهرة الدولى، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

القاهرة

تختتم الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فعالياتها، بحضور محافظ أسوان أشرف عطية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم صفية العمرى وهنا شيحة وأحمد مجدى وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوى محمد على ومصطفى خاطر وجميلة عوض.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلين لفرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، ومن إخراج حازم رشدى، وذلك فى الساعة الثامنة مساءً، على مسرح الجمهورية.

القاهرة

تعقد لجنة السرد القصصى والروائى بالمجلس الأعلى للثقافة؛ الحوار الثقافى الذى تديره الكاتبة الروائية هالة البدرى مع الناقد والروائى المغربى الدكتور شعيب حليفى رئيس مختبر السرديات المغربى بالدار البيضاء، وذلك عبر تطبيق "زووم"، ظهرًا.

القاهرة

يُعرض أول الأفلام المصرية فى أسبوع أفلام جوته بالقاهرة بفيلم "ع السلم" من إخراج نسرين الزيات، وذلك ضمن برنامـج أفلام أسبوع جوته بالقاهرة.

القاهرة

يشهد منتدى صالون التميز الثقافى، فى تمام الساعة السادسة مساءً، ندوة ثقافية وشعرية وحفل توقيع لمجموعة من الشعراء والأدباء المصريين وأدباء من دولة العراق الشقيق، بالإضافة إلى عدد من النقاد والكتاب والمفكرين.