مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 29 - 6 - 2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها، مباراة إنجلترا وألمانيا والسويد وأوكرانيا في ختام منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 202". مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة إنجلترا X ألمانيا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max السويد X أوكرانيا – 9 مساءً - beIN Sports HD 1 Max مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة أولسان هيوانداي (كوريا الجنوبية) X بانكوك جلاس يونايتد (تايلاند) – 12 ظهراً دايجو (كوريا الجنوبية) X يونايتد سيتي (الفلبين) – 4 عصراً كايا (الفلبين) X فيتييل (فيتنام) – 4 عصراً بكين جوان (الصين) X كاواساكي (اليابان) – 6 مساءً

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