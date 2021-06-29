فيديو - خبيرة: الاتحاد الإفريقى لديه أسحلة قانونية يمكنها حل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" الفضائية.
أزمة سد النهضة
وأضافت: "الاتحاد الإفريقى فشل فى تحقيق تقارب فى وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا"، لافتة إلى أن الانقسامات تهدد الوحدة الوطنية الإثيوبية، وهناك تناحر بين القبائل ينذر بحرب أهلية، مؤكدة أن آبى أحمد استغل الملء الأول لسد النهضة بطريقة سياسية لتهدئة الأمور فى إثيوبيا.
وأكدت خبيرة الشؤون الإفريقية حرص أثيوبيا على عدم انفصال إقليم التيجراى لأنه من أغنى الأقاليم الإثيوبية، موضحة أن بعض قيادات الجيش الإثيوبى من إقليم تيجراى رفضوا ضرب الإقليم.
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