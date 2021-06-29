باحث مصرى يقود فريق بحثى أمريكى لـ التوصل إلى نتائج مدهشة حول لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة علمية أمريكية، قادها الدكتور على اللبيدى، الباحث المصرى المتخصص فى علم المناعة بجامعة واشنطن فى سانت لويس أن لقاحى "فايزر - بيونتك" و"موديرنا" الأمريكيين قد يحفزان استجابة مناعية فى الجسم البشرى تكفى للحماية ضد فيروس "كورونا" لسنوات عديدة.





واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نتائج الدراسة، التى نُشِرَت أمس الإثنين، فى مجلة "نيتشر" العلمية الشهيرة، تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن معظم من تلقوا التطعيم ضد "كوفيد-19" باللقاحات التى تعتمد على تقنية مرسال الحمض النووى الريبوزى، ربما لا يحتاجون إلى تعزيز مناعتهم بجرعات أخرى لاحقًا، طالما لم يتطور الفيروس أو أى من متحوراته بشكل يتخطى أشكاله الحالية. لقاحات كورونا وفى سياق متصل، أكد الدكتور على اللبيدى، قائد الفريق البحثى الذى أجرى الدراسة، أنها إشارة جيدة لمدة بقاء مناعتنا جراء هذا اللقاح، متوقعًا أن تكون الاستجابة المناعية الناتجة عن الحصول على لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكى أقل استدامة من اللقاحين اللذين تناولتهما الدراسة.

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