فيديو - صندوق رعاية المبتكرين : ندعم كل من لديه فكرة ترقى لبراءة اختراع

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الصندوق يقدم الدعم الفنى والعلمى للمبتكرين والنوابغ، اعتمادا على أفكارهم، كما يدعم كل من لديه فكرة ترقى لبراءة اختراع حتى يسجلها، أو بمساعدتهم بدراسات سوق ودراسات جدوى لضمان تقديم منتج له مردود اقتصادى من خلال هذه الفكرة.

وأكد الدكتور محمد عامر، أن الصندوق له مصادر تمويل مختلفى ليست مرتبطة بمصادر الدولة، مشيرا إلى أن قانون إنشاؤه يتيح له استثمار أمواله زتنميتها لتحقيق التوسع.

وأشار إلى أن الصندوق أيضًا يهتم بتعريف الأطفال بكل ما يخص الابتكار وبراءات الاختراع، لتنمية الوعى لديهم بأهمية الابكار والاختراع.