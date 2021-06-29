التأمين الصحى بالقاهرة : أوشكنا على الانتهاء من قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال لقاء له لـ برنامج "من مصر"، عبر فضائية "سى بى سى"، إن قوائم الانتظار فى القاهرة تكاد تكون تم القضاء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد قوائم انتظار فى عمليات قسطرة القلب.

وأضاف رئيس فرع لـ هيئة التأمين الصحى بالقاهرة أن مواعيد العمل للعيادات تكون بدءا من الساعة الثامنة صباحا، مؤكدا أن جداول العيادات ومواعيد الأطباء معلنة للمواطنين.

كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، بمبلغ 400 مليون دولار.