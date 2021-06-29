/637876/قائد-فريق-سلة-الزمالك-المباريات-الكبيرة-تحسم-في-اللحظات-الأخيرة

أكد أحمد ياسر نجم فريق كرة السلة بنادي الزمالك أن تحقيق لقب دوري السوبر المصري جاء بعد تعهد اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز في المباراة النهائية أمام الاتحاد السكندري ، ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات ياسر بعد التتويج ببطولة الدوري.

وقال ياسر: “كنا نريد أن نؤدي ما علينا وننتظر التوفيق وهو ما حدث، خضنا المباراة بصعوبة بالغة، فالمباريات الكبيرة تُحسم في اللحظات الأخيرة”.

وأردف أحمد ياسر: “كان هناك تركيز شديد في هذه المباراة، بعد التساوي في نتائج المباريات السابقة وكان علينا حسم الفوز”.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

اللقب الثاني

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

تصريحات باتريس كارتيرون

وقال كارتيرون عقب المباراة: " راضي عن أداء الزمالك في الشوط الأول وغير راضي عن النصف الثاني من المواجهة وكنت أتمنى أن نسجل هدف ثاني لكننا كنا نواجه فريق قوي ، ومواجهته مباراتين متتاليتين أمر صعب فنيا".

كارتيرون على فوز الزمالك على المقاصة

وتابع: " ليس كل ما يتوقعه يحدث دائما، مشيرًا إلى وجود تراجع بعض الشيء خلال مواجهة المقاصة الأخيرة".

وعن غياب أوباما وإمام عاشور أكد المدير الفني للفارس الأبيض أنه سيحاول توفير البديل في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

واختتم :" سنبدأ التحضير بشكل جيد للمباراة لتوسيع الفارق مع المارد الأحمر، و غزل المحلة فريق صعب وفاز على الزمالك في مباراة الدور الأول".

الزمالك يفوز على مصر المقاصة

وحقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.