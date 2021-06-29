متهم في 17 قضية سرقة بالإكراه.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه بقنا بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط عنصرين آخرين، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الذخائر ، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بإختباء عدد (3) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (لهم معلومات جنائية) بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرع (أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه فـى 17 قضية من بينهم "سرقة بالإكراه" ومحكوم عليه بالحبس (6) سنوات فـى قضيتين ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "قتل" .. وعثر بجواره على (بندقية آلية ، عدد من الطلقات ، طبنجة).

كما أمكن ضبط العنصرين الآخرين (لهما معلومات جنائية- مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين "إطلاق أعيرة نارية" ) وبحوزتهما (2بندقية آلية وعدد من الطلقات ، كمية من مخدر الهيروين ، مبالغ مالية "مُقلدة").. كما تم ضبط سيارتين ملاكى خاصة بالعناصر الإجرامية ،