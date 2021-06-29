جامعة الأزهر تحظر إقامة حفلات التخرج وتحذر الطلاب من مجلس التأديب

أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منع إقامة أية احتفالات طلابية أو تجمعات فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم أجمع، ومنها حفلات التخرج.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه فى ظل جائحة كورونا، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وقرارات مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، ولجنة إدارة الأزمات بهذا الشأن، فقد تقرر منع إقامة أية احتفالات تحت أى مسمى.

وحذر نائب رئيس الجامعة منسوبى الجامعة بالقاهرة والأقاليم من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها فى جميع مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن أى شخص لن يلتزم بالقرارات المنظمة لسير العمل داخل الجامعة سيحول لمجلس تأديب، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، وحذر أيضًا من أنه لن يسمح بارتداء أية ملابس تحمل أى شعار أو عبارات داخل الحرم الجامعى، وفى حالة مخالفة أى من التعليمات السابقة يحال الطالب إلى مجلس تأديب وفقًا للوائح المنظمة لهذا الشأن.