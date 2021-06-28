/637871/يورو-2020-سويسرا-تنجح-في-إقصاء-بطل-العالم-من-ركلات-الترجيح

حسم التعادل الإيجابي نتيجة أحداث مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب السويسري بنتيجة ثلاث أهداف مقابل ثلاث أهداف، في لقاء الدور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، في لقاء شهد عليه ملعب أرينا ناسونالا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

دخلت المباراة للركلات الترجيح والتي جاءت من صالح الفريق السويسري، وتألق حارس المرمي، بالتصدي بالكرة الأخيرة في ركلات الترجيح من مبابي، في الركلة الأخيرة والحاسمة في التأهل للدور الربع نهائي.

تقدم المنتخب الفرنسي في المباراة حتي الدقيقة التسعين من عمر المباراة، بثلاث اهداف مقابل هدفين، ليضرب المنتخب السويسري بالهدف القاتل في المباراة والذي يأخذنا إلى الوقت الإضافي، بعد التعادل الإيجابي.

سجل المنتخب السويسري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة من خلال هجمة للمنتخب السويسري من الجبهة اليسرى أنهاها ستيفين زوبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها هاريس سيفيروفيتش برأسية قوية سكنت شباك الحارس هوجو لوريس في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

أهدر المنتخب السويسري ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر المباراة بعد العودة لتقنية الفار، ويتألق لوريس ويتصدى لضربة الجزاء، من أقدام ريكاردو رودريجيز أهدر ركلة الجزاء للمنتخب السويسري بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس هوجو لوريس ونجح في التصدي لها ببراعة.

اهداف المباراة

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون بأقدام كريم بنزيما من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق كيليان مبابي نجح كريم بنزيمة في استغلالها وإختراق منطقة جزاء سويسرا وسدد الكرة بشكل رائع داخل شباك الحارس يان سومر.

عودة فرنسية قوية

وجاء الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة عن طريق كريم بنزيما، من خلال مجهود فردي مميز من أنطوان جريزمان في إختراق منطقة جزاء سويسرا من جهة اليسار أنهاه بعرضية متقنة استقبلها كريم بنزيمة برأسية سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

سجل المنتخب الفرنسي الهدف الثالث له في المباراة في الدقيقة السادسة والسبعون من عمر المباراة عن طريق بول بوجبا، من خلال تسديدة يمينية أكثر من رائعة عن طريق بول بوجبا من على حدود منطقة الجزاء وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس يان سومر.

سجل المنتخب السويسري الهدف الثاني في المباراة له في الدقيقة الواحده والثمانون من عمر المباراة من خلال عرضية أكثر من رائعة من الجبهة اليمنى عن طريق كيفين مبابو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها هاريس سيفيروفيتش برأسية قوية سكنت شباك الحارس هوجو لوريس.

الهدف القاتل

وجاءالهدف القاتل والتعادل في المباراة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من لاعبي المنتخب السويسري بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جرانيت شاكا بتمريرة بينية بإتجاه ماريو جافرانوفيتش المتمركز على حدود منطقة الجزاء والذي تمكن من ترويض الكرة ثم أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك الحارس هوجو لوريس.