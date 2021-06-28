/637873/نائب-لجنة-الزمالك-فاروق-جعفر-مستمر-في-مهام-عمله

أكد محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن فاروق جعفر مستمر في مهام عمله بشكل طبيعي في الفترة المقبلة، وأوضح الأتربي في تصريحات إعلامية أن فاروق جعفر لم يتقدم باستقالته واللجنة لم تطلب منه الرحيل من الأساس، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات الأتربي.

وواصل :"فاروق جعفر مستمر في مهام عمله فيما يتعلق بملف فريق الكرة بجانب حسين السيد". وشدد على أن اللجنة حال وجود أي قرار رسمي من جانبها سيكون عبر الإدارة وسيتم الإعلان عنها. وأوضح أن ملف فريق الكرة يدار بشكل مميز في الوقت الحالي وهناك حالة من التركيز من جانب الجميع.

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