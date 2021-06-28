التعليم: إعلان الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة غدا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيعلن غدا تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ‏الدراسى الحالى 2020/2021.





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