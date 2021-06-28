/637870/موسيماني--سنفوز-بدوري-أبطال-إفريقيا-و-أنا-مدرب-بلا-عواطف

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه لاعب بلا عواطف مشددا أن أكرم توفيق أستطاع كسب ثقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء، وذلك خلال تصريحات خاصة للموقع الرسمي للقلعة الحمراء يرصدها دوت الخليج.

وقال موسيماني: "لا يوجد لدي أي عواطف حينما تركت صن داونز نحيت العواطف جانيا ، اللاعبين يلعبون من أجل أنفسهم وعائلتهم ومن ثم أنا في الأخير ، ولا يمكننا أن نقلل من ضعفنا أو نعظم من قوتنا وتلك هي وظيفتي".

موسيماني : سنفوز بدوري أبطال إفريقيا.. و أنا مدرب بلا عواطف

وتابع: "احتفلت مع اللاعبين واعتادت على ذلك ، أكرم توفيق مهاجم فريق قوي وهو لاعب متوازن ، ويعرف كيف يلعب وهو لاعب جيد يعرف كيف يدافع ويهاجم ، وعند أصابة بيكهام كنا سنعتمد على ربيعة لكن اعتمدنا على أكرم توفيق وأدي بشكل جيد".

وواصل: "حمدي فتحي أيضا يلعب وسط ، ونحن وضعناه في مركزز الليبرو ، وأعتمدنا في ذلك أن كل لاعب يمكن أن يلعب في غير مركزه".

موسيماني يعلق على مباراة كايزر تشيفز

وأضاف: "أنا مدرب كرة قدم ولا أعطي تحفزيات ، وسأنتظر اللاعبين حتى العودة من الراحة ، الأمر أشبه بسباق الفورميلا وان لذلك علينا أن نستعد لمباراة بيراميدز في الدوري ، وسيكون لدينا برنامج مجهد للغاية لكن من حظ الحظ أننا نمتلك لاعبي جيدين، وسنحاول أن نحافظ على شكلنا ومستوانا".

دوت الخليج يرصد تصريحات موسيماني

واستكمل: "أجتمع على انفراد مع محمود الخطيب ولكنها تكون قصيرة للغاية وأنه لاعب أسطورة ويمكنك رؤية حب وتقدير الناس له ، وهو شخص قليل الكلام ومتزن للغاية وأنا سعيد للتعامل معه وهو لاعب كرة قدم أيضا وهذا جيد".

واختتم: "إن شاء سنفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل لعب السوبر الإفريقي ، ونفتقد الجماهير لكن نتواصل معهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ظروف كورونا، ولكننا يجب أن نحترم قرارات المسئولين بغض النظر عن عودة الجماهير في أوروبا".