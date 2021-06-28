/637859/شيرين-عبد-الوهاب-لم-تدافع-عن-والد-زوجها-فهل-بالفعل-التسجيل-منسوب-إليه

حرصت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب التوضيخ لمتابعيها حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا حول أزمة التسجيل الصوتي المسرب لوالد زوجها حسام حبيب، ودافعت بكل ما أوتيت من قوة عن زوجها ووالدته، مؤكدة على حبها واحترامها لهما ونافية كل الأكاذيب والتهم الموجهه في حقهما.

دوت الخليج يرصد ملابسات التسجيل الصوتي للمطربة شيرين عبد الوهاب، والذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل.

شيرين عبد الوهاب لم تنفي كون التسجيل الصوتي منسوبًا لوالد زوجها

لكن العجيب في الأمر، أنها لم تذكر قط اسم حسين والد زوجها لا بالخير ولا بالشر مثلما يقال، ولم تدافع عنه مثل البقية في التهمة الموجهة إليه بأن التسجيل المسرب بصوته، مما جعل الجمهور في حيرة من أمره طارحين العشرات من التساؤلات حول هل بالفعل التسجيل بصوت والد حسام، وهل قصد الإيقاع بيينهما وتخريب علاقتهما.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب خرجت منذ قليل عن صمتها لتوضح حقيقة الشائعات المنتشرة حول علاقتها بحبيب وصحة انفصالهما من خلال تسجيل صوتي لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الإعلام المحترمة".

شيرين عبد الوهاب تمدح زوجها حسام حبيب

قالت شيرين موضحة طبيعة علاقتها بزوجها حبيب: "حسام جوزي اللي أنا معشراه.. دا إنسان من أنضف رجال الدنيا وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه وميستهلش أبدًا منكوا كم القسوة دا.. بس أنا مدياكوا العذر عشان أنتوا متعرفوش.. بس أنا عايزة اقولكوا الراجل اللي ربنا حطه في طريقى في الوقت دا في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومدمرة هو رجعلي ثقتي في نفسي".

شيرين عبد الوهاب تنفي استغلال حبيب لها ماديًا

ونفت شيرين استغلال زوجها لحسابتها المادية قائلة: "حسام من ساعة ما تجوزني ما استفدتش حاجة ومعملش لنفسه حاجة.. هو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شئ.. ومفيش توكيلات باسمه والفيز بتاعتي مش معاه".

واختتمت شيرين عبد الوهاب حديثها مؤكدة على احترامها لوالدة زوجها: "أنا كمان عايزة اقول الست حماتي اللي ربت راجل أخلاقه عامله كده.. أكيد لازم تكون ست عظيمة.. فحسام إنسان عظيم وأمه ست عظيمة.. وبتمنى منكم أن أنتوا تدعولنا بالذرية الصالحة.. وبقولكوا مفيش أي حاجة من دي خالص.. حسام إنسان نقي ونضيف وربنا هو اللي بعتهولي".