عروض كارفور كلنا واحد أحدث عروض كارفور ليونيو ويوليو 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور كلنا واحد ، هي أحدث العروض، التي أعلنت عنها مولات كارفور التجارية، اليوم 28 من شهر يونيو للعام 2021م، وكما أعلن ستستمر تلك المبادرة، التي عرفت باسم مبادرة كلنا واحد، حتى ال31 من شهر يوليو 2021م، وفي نفس الإطار أيضا كانت كارفور، قد أعلنت منذ فترة عن عروض كارنيفال، تلك التي ستستمر حتى الرابع من يوليو، وجدير بالذكر أيضا، أن تلك المبادرة، تأتي بالشراكة بين كل من وزارة الداخلية، مع مولات كارفور، وجاءت معظم الخصومات، بتلك المبادرة، على المواد الغذائية. فأليكم تفاصيل أحدث العروض من كارفور، عن طريق هذه المقالة، المقدمة لكم من خلال موقع، مصر فايف الإخباري.

عروض كارفور كلنا واحد:

جاءت خصومات مبادرة كارفور، كلنا واحد كالاتي:

أرز مصري كيلو: جاء بسعر 5.95 جنيه مصري، بدلا من 7.95، بخصم 25%. جاء كذلك خصم 45% ،على كيس مكرونة كوين، 350 جرام، ليأتي ب2.15، بدلا من 3.95 جنيه. كذلك من ضمن العروض، عرض على صلصة طماطم، 300 جرام، وبخصم 37%، جاءت بسعر 4.95، بدلا من 7.95 جنيه مصري. كيلو من سكر أبيض شهد، جاء بخصم 18%، بسعر 7.75 جنيه مصريا، بدل من 9.50 جنيه. كذلك ومن ضمن عروض كارفور، جاء سعر زجاجة زيت خليط، من سمارت، 700 مل، بسعر 13.75، بدلا من 14.95، وبخصم 8%. وكذلك من خصومات مبادرة كلنا واحد من كارفور، جاء خصم 21%، على كيس فارينا دقيق أبيض، ال1 كيلو، فجاء بسعر 6.45، بدلا من 8.25.

باقي عروض كارفور:

جاءت باقي عروض كارفور، كلنا واحد، تلك المتوافرة حتى نهاية شهر يوليو، على اللحوم كالاتي: