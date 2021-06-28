التعليم تعلن غدا التفاصيل النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2021

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ‏الدراسي الحالي 2020/2021، وذلك في تمام الساعة 6 مساء غدا الثلاثاء الموافق 29/6/2021. ومن المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت ، أنه في إطار ما تقوم به الادارة العامة لنظم اللمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تحديث وتطوير لمنظومة المعلومات بالكامل ، وفي ضوء الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، يجب التنبيه على مديري المدارس وإدارة وأقسام الإحصاء بالمديريات التابعة لمديريتكم الموقرة بما يلي : سرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كان (منتظم / عمال / منازل ) للعام الدراسي 2020 / 2021 لجميع الصفوف الدراسية وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المعد لذلك ، تمهيدا للإعتماد إلكترونيا لنتائج الامتحانات.

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