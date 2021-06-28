النائب أحمد العوضي: هيئة قناة السويس تعمل على تطوير أدائها لجذب سفن جديدة«فيديو»

/637862/النائب-أحمد-العوضي-هيئة-قناة-السويس-تعمل-على-تطوير-أدائها-لجذب-سفن-جديدةفيديو

تحدث النائب أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع لجنة الدفاع بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، مشيرا إلى أنه جاء لمتابعة المشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد العوضي على اجتماع لجنة الدفاع بحضور الفريق اسامة ربيع

وأضاف النائب احمد العوضي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الاخباري، أن زيارة الفريق أسامة ربيع جاءت للوقوف على ما تقوم به الهيئة في سبيل دعم الاقتصاد القومي، وبحث الدروس المستفادة من حادث السفينة البنمية إيفر جيفن والتي جنحت داخل القناة وتسببت فى انسداد القناة لمدة ستة أيام، الأمر الذي أثر على التجارة العالمية.

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أنه تم متابعة الدروس المستفادة من تعويم السفينة، ومناقشة الحلول الغير تقليدية لأعمال التكريك عند حدوث أزمات مشابهة، بالاضافة إلى أن الهيئة قامت باجراءات عديدة لجذب السفن لمرورها بالقناة، وذلك بعمل مميزات تتمثل في تخفيض الرسوم للسفن المارة للقناة.