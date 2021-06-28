/637857/بدل-15-جنيها-شباب النواب-توصي-بدعم-النشء-وزيادة-الحافز-لتشجيع-ممارسة-الرياضة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النانب محمود حسين ،بدعوة الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب لعرض حلول فعلية لزيادة البدل، المخصص للنشء،وزيادة الحافز وذلك لتشجيعهم علي ممارسة الرياضة .

دعم النشء‫ وزيادة الحافز لتشجيع ممارسة الرياضة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة ،اليوم ، مناقشة طلب الاحاطة الذي تقدمت به النائبة هيام الطباخ بشأن زيادة بدل مشاركة النشء والشباب ،بأنشطة الشباب والرياضة، والذى لا يزيد على 15 جنيهاً منذ أكثر من عشر سنوات .

كما أوصت اللجنة بتنوع الشباب المشاركين في برامج الوزارة ، وألا تقتصر علي عدد محدود حتي يستفاد أكبر عدد منها ، وشدد رئيس لجنة الشباب ، الدكتور محمود حسين علي أن وزارة الرياضة ، لاتقل أهمية عن وزارتي الصحة ،والتعليم متابعا :" دور وزارة الشباب مهم واذا دورها توقف لن نجد كوادر كوادر علي مستوي مصر ".

من جانبها قالت النائبة هيام الطباخ ، مقدمة طلب الاحاطة ، أنه لابد أن يكون هناك حافز لتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة خاصة أن ما يحصل عليه النشء من بدل المشاركة في الأنشطة المختلفة ، يصل الي ما يقرب من ١٥ الي ٢٠ جنيها .

وطالبت النائبة بتخفيض عدد البرامج المتعلقة بانشطة الشباب حتي تكون الاستفادة المالية أكبر لعدم تقسيم الموازنة ، مطالبة الوزارة بتحديد آلية لزيادة البدل والحافز .

من جانبها عقبت عزة الدري ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، علي طلب الإحاطة مؤكدة أن أقل حافز تقدمه الوزارة يصل الي 50 جنيها في الفاعليات داخل المحافظة ، أما خارج المحافظة يصل الي ١٠٠ جنيها ، لافتة إلي أن الوزارة تنظم فاعلية نموذج محاكاة دورة اولمبياد الطفل المصري وهي محاكاة ا لدورة أولمبياد حقيقية ويتم تقديم جوائزه مالية لها تصل إلي ٣ مليون وسيتم زيادتها .

وطالبت الدري ، بضرورة صدور توصية من اللجنة بزيادة انشطة النشء والشباب ، لافتة إلي ان الوزارة تنظم ايضا عدة فاعليات منها ابداع الجامعات والتي نتبني من خلالها المواهب ، وترشيحهم للاشتراك في برامج اذاعية ،كما نقوم باعداد مسلسل درامي وتابعت :" لدينا ٧٥٣ فريق جوالة في مراكز الشباب تابعة للوزارة ".

ووجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب تساؤلا لمسئولي وزارة الشباب ، قائلا :" كيف نستطيع زيادة البدلات فيما يتعلق بالنقل والمواصلات ووسائل مكافحة كورونا ؟ وهو ما طالبت به ايضا النائبة غادة علي ، مطالبة بخطة الوزارة للاطلاع عليها .

فيما أشادت النائبة ولاء عبدالفتاح، بالبرامج التي تنفذها الوزارة ، مع البحث عن آلية لدعم المتطوعين ، بينما طالبت النائبة آية مدني بتخصيص مكافآت عادلة للمشرفين علي النشء ، حتي يقوموا باداء عملهم علي أكمل وجه ، وكذلك الأمر بالنسبة للنشء فيجب ايضا زيادة بدلهم .

وطالب النائب خالد بدوي ، التنسيق بين الوزارة والمديريات ، من خلال ارسال كتاب رسمي للمديريات بأن الدعم المالي يتم تخصيص جزء منه للطلائع وتلبية طلبات الشباب لممارسة الرياضة لافتا الي ان الحل ليس في طلب زيادة الموارد من وزارة المالية ، متابعا :" اعداد البطل الاولمبي ليس بالصدفة ويجب زيادة البدل