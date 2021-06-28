الزمالك يحرز لقب دوري السوبر للمحترفين لكرة السلة

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توج فريق سلة الزمالك ببطولة دور السوبر للمحترفين، بعد نهاية البطولة، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل انتصار الفارس الأبيض

انتهت أحداث مباراة السلة بنتيجة84/80 بين فريق الزمالك والاتحاد السكندري، في لقاء الجولة الخامسة من البطولة ليتوج الفارس الأبيض بلقب دوري السلة رجال.

الزمالك يتوج ببطولة السوبر للسلة

وتقام منافسات “البلاي أوف” في دوري سوبر لكرة السلة بنظام الخمس مباريات، وحال فوز أى منهما بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

قبل فوز الزمالك اليوم تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 .. قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .

الزمالك يفوز ببطولة السلة

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

وشهدت المباراة إثارة من جانب الفريقين كعادة مواجهاتهما معا بالنهائي، وانتهت الفترة الأولى للمباراة بتقدم الاتحاد 29-25 ثم تفوق الزمالك في الفترة الثانية 48-42 وفي الفترة الثالثة تقدم الاتحاد السكندري 67-62، وفي الفترة الرابعة حسم التعادل الموقف بنتيجة 73-73 لتذهب المباراة للوقت الإضافي الذي حسمه الزمالك 84-80 .

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.