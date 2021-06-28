/637853/الزمالك-يقتنص-فوزا-من-مصر-المقاصة-ويعزز-صدارة-ترتيب-الدوري

حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.

ترتيب الزمالك في الدوري

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بعد خوض 27 مباراة ،كان أخرها على حساب المقاصة ، بينما توقف رصيد النادي الفيوميي عند النقطة 36 من 26 مباراة.

ويغيب عن الزمالك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز، وكذلك اللاعب يوسف إبراهيم أوباما.

ويأتي غياب عاشور و أوباما عن المباراة المقبلة، بسبب حصولهما على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي الهجوم: باسم مرسي

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مصر المقاصة بالدوري

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري دكة بدلاء الزمالك محمد أبو جبل، محمود علاء، مروان حمدي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، أحمد فتوح، أحمد عيد.

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.