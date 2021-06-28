الزمالك يواصل التربع على القمة بعد فوزه على المقاصة

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 ، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32

سيطر الزمالك علي احداث المباراة من البداية ونجح لاعبو الفريق في الحصول علي ركلة جزاء تصدى لها احمد سيد زيزو واحرز منها هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 8.

عقب الهدف نشط لاعبو المقاصة املا في ادراك التعادل، وكذلك لم يحاول لاعبو الزمالك اللجوء للعب الدفاعي، لتصبح المباراة حماسية من الفريقين، ويتبادل الفريقين الهجمات، ولكن دون خطورة علي المرميين لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

الشوط الثاني لم يكن علي المستوي من الفريقين، حيث هدأ لاعبو الزمالك ولم تكن لهم أي هجمات خطيرة، فى المقابل أظهر فريق المقاصة بعض ملامح الخطورة خاصة بعد مشاركة أحمد عادل ميسي الذى فرض نشاطا في الجبهة اليسري للمقاصة ولكن دون القدرة علي احراز اهداف.

ولم تفلح محاولات بن شرقي وطارق حامد في زيادة النتيجة للزمالك، كما لم ينجح لاعبو المقاصة في ادراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف.