التعليم: الطالب فادى أيمن حصل على 405.5 وشخص محتال غير اسمه فى السجلات الرسمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، أنه ردًا على ماتم تدأوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن الطالب فادى أيمن منصور منصور والتى كانت فحواها أن شهادة نجاح الطالب/ فادى أيمن منصور منصور "مزورة"، أنه بناء إلى ما ورد إليها من الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة، بوجود عدد 2 استمارة نجاح تتضمن نفس رقم الجلوس مع اختلاف الأسماء الواردة بالاستمارات على الرغم من تطابق الدرجات والمجموع الكلى لكلا الطالبين.

وأشارت الوزارة أنه بالبحث فى سجلات نتائج الطلاب الموجودة بالإدارة العامة للامتحانات برقم الجلوس (292550) عام 2018/2019 دور أول تبين أنه يخص طالب آخر وهو الطالب/ فادى فرج سعد سعيد، وأن الطالب فادى أيمن منصور منصور لا يوجد له أى بيانات على قاعدة البيانات.

وتابعت الوزارة: "أنه بالتواصل مع إدارة شئون الطلبة والامتحانات بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية للسؤال عن الطالب/فادى أيمن منصور منصور، تبين أن الطالب تقدم بطلب لسحب شهادة النجاح، كما تبين أن الطالب تقدم إلى الإدارة العامة للامتحانات "إدارة الشهادات" بطلب لتعديل اسمه من (فادى أيمن منصور منصور) إلى (فادى فرج سعد سعيد) ومرفق مع الطلب الأوراق التالية: (طلب مقدم لتعديل الاسم موقع من الطالب بنفسه- أصل الشهادة الكرتونية باسم الطالب/فادى أيمن منصور منصور، إقرار من الطالب بفقد الاستمارة الدالة على نجاح الطالب، مذكرة فقد لأصل شهادة النجاح من مديرية أمن بنى سويف، نموذج 24 أ بصورة تصحيح أو تثبيت أو ابطال قيد ورقى صادر من مكتب سجل مدنى الواسطى، أصل شهادة ميلاد الرقم القومي)، والتى تم على أساسها تعديل اسم الطالب من (فادى أيمن منصور منصور حرزالله) إلى (الطالب/فادى فرج سعد سعيد) على قاعدة البيانات.

ولفتت الوزارة إلى أنه فى ضوء ما تقدم وبعد الرجوع إلى السجلات الرئيسية بلجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) تبين أن الطالب/فادى أيمن منصور منصور حرزالله، والذى يحمل رقم جلوس (292550) الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019 من ضمن الطلاب الناجحين والحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علمى علوم) بمجموع (405.5)، وأنه لا توجد بيانات باسم الطالب (فادى فرج سعد سعيد) فى سجلات لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج)، وأنه ثبت وجود شخصًا (محتالا) قام بتغيير اسمه فى السجلات الرسمية إلى نفس اسم الطالب الحقيقي، وتم تحويل الأمر إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى خطابًا إلى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العإلى والمشرف على مكتب التنسيق بتمكين الطالب/فادى أيمن منصور منصور حرزالله من استكمال دراسته بالكلية وأداء الامتحانات مع تحويل الموضوع إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة لإعمال شئونها.