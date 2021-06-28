يورو 2020.. إسبانيا تُسقط كرواتيا فى مباراة ماراثونية وتتأهل لربع النهائى

حسم منتخب إسبانيا تأهله للدور ربع النهائي من يورو 2020، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الكرواتى بنتيجة 5-3، بالمواجهة النارية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "باركن ستاديون" بمدينة كوبنهاجن الدنماركية، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً بمشاركة 24 منتخباً في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 شهر يوليو المقبل.

انتهى الشوط الأول من المواجهة المثيرة التي تعد من أمتع مباريات النسخة الحالية من اليورو، بالتعادل الإيجابى 1-1، ثم سجل منتخب إسبانيا هدفين ليتقدم 3-1 قبل أن يعود المنتخب الكرواتى للمباراة بتسجيل الهدفين الثانى والثالث بأخر 5 دقائق، ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية والذى شهد تسجيل هدفين للاروخا.

تقدم منتخب كرواتيا بالنيران الصديقة بعد الخطأ الساذج والكوميدى من أوناي سيمون حارس منتخب إسبانيا في التعامل مع الكرة التي أعادها إليه بيدرى في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

ويعد هدف كرواتيا الأول ضد إسبانيا هو الهدف العكسي التاسع في النسخة الحالية من يورو 2020، هذا العدد هو نفس عدد الأهداف العكسية التي تم تسجيلها في كل النسخ السابقة وفقا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية.

ثم أدرك بابلو سارابيا هدف التعادل لصالح المنتخب الإسبانى في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وأضاف سيزار أزبيليكويتا الهدف الثانى لصالح المنتخب الإسبانى في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

ونجح فيران توريس في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الإسبانى في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

وقلص أورسيتش الفارق بالهدف الثانى لصالح المنتخب الكرواتى في الدقيقة 85 من زمن اللقاء، قبل أن ينجح ماريو باساليتش في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.

وفى الشوط الإضافى الأول، أحرز ألفارو موراتا الهدف الرابع للمنتخب الإسبانى بالدقيقة 100 ثم أضاف ميكيل اويارزابال الخامس بعدها بخمس دقائق.

بهذه النتيجة، يواجه منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي من أمم أوروبا 2020، الفائز من مواجهة منتخبى فرنسا وسويسرا المقرر إقامتها مساء اليوم.

وخاض منتخب إسبانيا المباراة بتشكيل ضم كل من: حراسة المرمى: أوناي سيمون / خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا، إريك جارسيا، أيمريك لابورتي، جايا / خط الوسط: كوكى، بيدري رودريجز، سيرجيو بوسكيتس / خط الهجوم: ألفارو موراتا، فيران توريس، بابلو سارابيا.

فيما جاء تشكيل كرواتيا كالتالى: حراسة المرمي: ليفاكوفيتش / خط الدفاع: فيدا، جفاردويل، جورانوفتش، كاليتا-كار / خط الوسط: بروزوفيتش، مودريتش، كوفاسيتش / خط الهجوم: فلاسيتش، ريبيتش، بيتكوفتش.

وسجل بيدرى، لاعب المنتخب الإسبانى، رقما قياسيا بعدما مشاركته مع اللاروخا أمام نظيره الكرواتى، حيث أصبح وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام القياسية، أصغر لاعب على الإطلاق يشارك فى دور خروج المغلوب بأمم أوروبا، حيث يبلغ عمره 18 عاما و215 يوما، ليتخطى الرقم المسجل باسم النجم الإنجليزى السابق واين ورنى (18 عامًا و244 يومًا ضد البرتغال في عام 2004).

وتأهل منتخب اسبانيا بعدما حل وصيفا في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، بعد الفوز العريض على سلوفاكيا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الختامية والتعادل مع السويد وبولندا على التوالي.

في المقابل، تأهل منتخب كرواتيا بعد جمع 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة جمعها من الخسارة أمام إنجلترا، والتعادل أمام التشيك بهدف لكل منهما، والفوز 3 / 1 على حساب اسكتلندا.