سارة النحاس: 30 يونيو استطاعت التغلب على الصعاب بفضل تضامن الشعب مع قياداته

وأضافت النحاس، فى تصريح لها، اليوم، أن مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت تتخبط فى الأزمات المختلفة سواء فى الكهرباء أو الأمن أو الاستثمار أو العلاقات الخارجية، إلا أنها وبعد الثورة استطاعت التغلب على الصعاب والتحديات المختلفة بفضل تضامن الشعب مع قياداته الحكيمة.
كما قدمت عضو مجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة والتى تضامنت مع الشعب المصرى وانحازت إلى إرادته لتؤكد دائما أنها الحصن الأمين لحماية الشعب ومقدراته، مضيفة: "شكرا للجيش المصرى".
وأوضحت أن الأمن والاستقرار هما الدعامتين الأساسيتين فى تحقيق التنمية، مؤكدة أن الثورة استطاعت تحقيق هاتين الركيزتين والدليل المشروعات القومية فى جميع المجالات فما نكاد نصبح إلا ونجد مشروعا جديدا يحقق الرخاء والرفاهية للمصريين.
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