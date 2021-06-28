محافظ المنيا يؤكد حل مشكلة مزارعى وموردى محصول البنجر

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى، اليوم الإثنين، حل مشكلة عدد من موردى ومزارعى البنجر الذين تعاقدوا مع شركة "القناة للسكر"، لتوريد محصولهم للشركة، مشددا على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً لتذليل كافة العقبات أمام الموردين والمزارعين، دون الإضرار بهم وبمحصولهم.





وأوضح المحافظ فى بيان اليوم، أنه فور علمه بالمشكلة، تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لحل مشكلة عدم استلام شركة "القناة للسكر" محصول البنجر من عدد من المزارعين، وتم الحل من خلال التعاقد مع عدد من شركات السكر الأخرى، لتوريد المحصول إليهم، لحين البدء فى تشغيل مصنع القناة للسكر، الذى كان من المقرر بدء تشغيله فى مارس الماضى، وعلى الرغم من تأخر التشغيل بسبب الأوضاع العالمية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الشركة على إيجاد حلول لذلك التحدى.

وأكد المحافظ أنه تم حل المشكلة من خلال التنسيق مع كافة الجهات من أجل التيسير على موردى محصول البنجر، وحصر الكميات المطلوب استلامها وتوزيعها على شركات البنجر، بمختلف محافظات الجمهورية، مع تقديم كافة أوجه الدعم فى إنهاء أيه معوقات لتشغيل مصنع القناة للسكر.

وأشار إلى أن وزارة التموين قامت بالتنسيق بين رؤساء شركات السكر من البنجر، وشركة القناة، لاستيعاب أقصى كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول، وكذلك حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر، وتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة، لتسهيل عمليات اللوجستيات، والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الإنتاجية للمصانع، وذلك من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لتوريد المحصول إلى مصانع شركات بنجر السكر.