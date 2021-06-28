أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على أزمة التسجيل الصوتي لوالد زوجها «فيديو»

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة جديدة نشبت في الوسط الفني، حيث تداولت أنباء حول طلب الفنانة شيرين عبد الوهاب الطلاق من زوجها المطرب حسام حبيب بعد أن سُرب تسجيل صوتي لوالد حبيب يقر فيه بأن نجله يخطط للاستيلاء على أموال شيرين وأن والدته تكرهها.

دوت الخليج يرصد التعليق الأول للمطربة شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة بسبب التسجيل الصوتي لوالد زوجها حسام حبيب.

تفاصيل التسجيل الصوتي لشيرين عبد الوهاب ردًا على أزمتها الأخيرة

لتخرج شيرين عبد الوهاب عن صمتها وتوضح حقيقة الشائعات المنتشرة حول علاقتها بحبيب وصحة انفصالهما من خلال تسجيل صوتي لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الإعلام المحترمة".

استهلت عبد الوهاب التسجيل بطمئنة الجمهور عليها قائلة: "عايزة اطمئن كل الناس اللي بتحبني وكل الناس الكويسين إني أنا بخير وإن مفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا ولا على حياتي.. بالنسبة للي حصل محتاج اني أنا ارد عليه ومش هينفع ارد عليه فكلمتين"

شيرين عبد الوهاب تمدح زوجها حسام حبيب

وتابعت موضحة طبيعة علاقتها بزوجها حبيب: "حسام جوزي اللي أنا معشراه.. دا إنسان من أنضف رجال الدنيا وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه وميستهلش أبدًا منكوا كم القسوة دا.. بس أنا مدياكوا العذر عشان أنتوا متعرفوش.. بس أنا عايزة اقولكوا الراجل اللي ربنا حطه في طريقى في الوقت دا في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومدمرة هو رجعلي ثقتي في نفسي".

شيرين عبد الوهاب تنفي استغلال حبيب لها ماديًا

ونفت شيرين استغلال زوجها لحسابتها المادية قائلة: "حسام من ساعة ما تجوزني ما استفدتش حاجة ومعملش لنفسه حاجة.. هو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شئ.. ومفيش توكيلات باسمه والفيز بتاعتي مش معاه".

واختتمت شيرين عبد الوهاب حديثها مؤكدة على احترامها لوالدة زوجها: "أنا كمان عايزة اقول الست حماتي اللي ربت راجل أخلاقه عامله كده.. أكيد لازم تكون ست عظيمة.. فحسام إنسان عظيم وأمه ست عظيمة.. وبتمنى منكم أن أنتوا تدعولنا بالذرية الصالحة.. وبقولكوا مفيش أي حاجة من دي خالص.. حسام إنسان نقي ونضيف وربنا هو اللي بعتهولي".