/637843/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-فرنسا-وسويسرا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب فرنسا ومنتخب سويسرا في لقاء اليوم في التاسعة مساء، في لقاء الجولة السادسة عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

ويواجه الفائز من مباراة الليلة في ربع النهائي، الفائز من المباراة الجارية حاليًا بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا.

تشكيل فرنسا أمام سويسرا في يورو 2020

في حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: كيمبيبي ، لينجليه ، فاران.

خط الوسط: رابيو ، كانتي ، بوجبا ، بافارد.

خط الهجوم: جريزمان ، مبابي ، بنزيما.

تشكيل منتخب سويسرا:

المرمى: يان سومير.

الدفاع: نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز.

الوسط: سيلفان فيدمر – ريمو فرولر – شيردان شاكيري – جارنيت شاكا – ستيفين زوبير.

الهجوم: هاريس سيفيروفيتش – بريل إمبولو.

رونالدو وعلي دائي

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم الإيراني علي دائي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات حول العالم برصيد 109 أهداف، سجلها في الفترة ما بين 1993 / 2006، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في شباك المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.

وقال دائي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كنت أتوقع أن يكون كريستيانو رونالدو هو الشخص الذي يحطم الرقم القياسي الخاص بي".

وأضاف: "لقد سجلت بالفعل 111 هدفًا وليس 109، لكن هذا لا يهم بعد الآن، لأن الطريقة التي يلعب بها كريستيانو ومستواه، أنا متأكد من أنه سيسجل العديد من الأهداف الأخرى".

وأضاف: "رونالدو يستحق تحقيق الرقم القياسي، بالنسبة للاعب مثله، فإن الوصول إلى رقمي القياسي هو بمثابة رقم آخر بالنسبة لي، إنه فخر".

واختتم: "ما يدل على ذلك، هو أنني أجريت عدة مقابلات صحفية حول هذا الموضوع في تلك الأيام، أنا ممتن لـ كريستيانو ووصفي بالمثل الأعلى".

نتيجة مباراة البرتغال وبلجيكا

انتهت أحداث المباراة بين المتخب البلجيكي والمنتخب البرتغالي بنتيجة هدف دون رد لصالح بلجيكا، في لقاء الدور الثمن نهائي من بطولة أمم أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب لا كارتوخا، ويستعرض دوت الخليج أبرز احداث المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الواحده والأربعون عن طريق جورثان هازارد، من خلال تمريرة من توماس مونييه إلى ثورجان هازارد سددها صاروخية من على حدود المنطقة الجزاء في أقصى الزواية اليسرى لمرمى البرتغال.