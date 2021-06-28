/637844/بعد-اتهامه-بتزوير-شهادته-بالثانوية-التعليم-تعلن-انتهاء-أزمة-طالب-طب-القصر-العيني

أعلنت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني ، انتهاء أزمة فادي أيمن منصور منصور حرز الله الطالب في الفرقة الثانية لطب القصر العيني، وسلامة استمارة النجاح الخاصة بالثانوية العامة في عام ٢٠١٩.

تمكين الطالب فادي أيمن من استكمال دراسته بالكلية وأداء الامتحانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها أرسلت خطابًا إلى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق بتمكين الطالب فادي أيمن منصور منصور حرزالله من استكمال دراسته بالكلية وأداء الامتحانات.

وكشفت وزارة التعليم، أن هذا القرار جاء بعد الرجوع إلى السجلات الرئيسية بلجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج)، حيث تبين أن الطالب فادي أيمن منصور منصور حرزالله، والذي يحمل رقم جلوس (292550) الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 من ضمن الطلاب الناجحين والحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علمي علوم) بمجموع (405.5)، وأنه لا توجد بيانات باسم الطالب (فادي فرج سعد سعيد) في سجلات لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج)، وأنه ثبت وجود شخصًا (محتالا) قام بتغيير اسمه في السجلات الرسمية إلى نفس اسم الطالب الحقيقي، وتم تحويل الأمر إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها.

استغاثة الطالب فادي أيمن منصور

وكانت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت منذ أمس استغاثة الطالب فادي أيمن منصور، التي كانت فحواها أن شهادة نجاح الطالب/فادي أيمن منصور منصور "مزورة"، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بناء إلي ما ورد إليها من الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة، بوجود عدد 2 استمارة نجاح تتضمن نفس رقم الجلوس مع اختلاف الأسماء الواردة بالاستمارات على الرغم من تطابق الدرجات والمجموع الكلي لكلا الطالبين.

وأشارت الوزارة أنه بالبحث في سجلات نتائج الطلاب الموجودة بالإدارة العامة للامتحانات برقم الجلوس (292550) عام 2018/2019 دور أول تبين أنه يخص طالب آخر وهو الطالب/فادي فرج سعد سعيد، وأن الطالب فادي أيمن منصور منصور لا يوجد له أي بيانات على قاعدة البيانات.

وتابعت الوزارة: "أنه بالتواصل مع إدارة شئون الطلبة والامتحانات بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية للسؤال عن الطالب/فادي أيمن منصور منصور، تبين أن الطالب تقدم بطلب لسحب شهادة النجاح.

كما تبين أن الطالب تقدم إلى الإدارة العامة للامتحانات «إدارة الشهادات» بطلب لتعديل اسمه من (فادي أيمن منصور منصور) إلى (فادي فرج سعد سعيد) ومرفق مع الطلب الأوراق التالية: (طلب مقدم لتعديل الاسم موقع من الطالب بنفسه- أصل الشهادة الكرتونية باسم الطالب/فادي أيمن منصور منصور، إقرار من الطالب بفقد الاستمارة الدالة على نجاح الطالب، مذكرة فقد لأصل شهادة النجاح من مديرية أمن بني سويف، نموذج 24 أ بصورة تصحيح أو تثبيت أو ابطال قيد ورقي صادر من مكتب سجل مدني الواسطى، أصل شهادة ميلاد الرقم القومي)، والتي تم على أساسها تعديل اسم الطالب من (فادي أيمن منصور منصور حرزالله) إلى (الطالب/فادي فرج سعد سعيد) على قاعدة البيانات.