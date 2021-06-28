انت الان تتابع تفاصيل خبر برقم السيارة بإمكانك عبر الإنترنت استعلام مخالفات المرور 2021 في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استعلام مخالفات المرور 2021 في مصر، من أكثر الكلمات الدلالية بحثاً على محرك “جوجل”، حيث أصبح في إمكان الجميع معرفة مخالفات نيابة المرور إليكترونياً، وذلك دون تكبد عناء الذهاب إلى الواحدات المرورية والانتظار كبيراً وهدر الكثير من المال. وعليه فقد تعاونت الجهات المعنية في الدولة المصرية، والتي تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة العدل، حيث تم إطلاق موقع إلكتروني يعرض خدماته بصورة مجانية للمواطنين، والتي تتمثل في؛ خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، وتقديم التظلمات، واستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة.

استعلام مخالفات المرور 2021

للاستعلام على المخالفات المرورية، يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية لتحقيق الاستعلام بنجاح، فقط وحب التنويه إلي ضرورة تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، والتأكد من صحة البيانات اللازمة لاستكمال إجراءات الاستعلام، والتي تشمل التالي:

– تتمثل الخطوة الأولى في، الدخول على رابط موقع نيابة المرور.

– ثم تسجيل الدخول، بكتابة الايميل الخاص بالمستعلم، ورقم المرور.

– بعد ذلك قم بإختيار أيقونة خدمات المرور.

– والضغط على استعلام مخالفات المرور 2021.

– تظهر أيقونات فارغة، عليك إدراج البيانات اللازمة لاستكمال الاستعلام

– وأخيراً إضغط على زر الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– لتظهر لك إجمالي المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

شروط تقديم تظلمات مخالفات نيابة المرور

نعم! بإمكانك إليكترونياً أيضاً، تقديم التظلمات على مخالفات المرور المسجلة على لوحة السيارة. ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون على دراية بها، وذلك لكي تتمكن من تقديم التظلم بصورة صحيحة، والتي تتمثل في التالي:

لا يمكن تقديم التظلم على اكثر من مخالفة مرورية.

يجب أن تكون على علم بأسباب إجراء التظلم بالتحديد، وكتابتها بدقة متناهية في الخانة المخصصة لها.

يجب أن تكون رخصة السيارة سارية.

كما يتم استقبال التظلمات فقط على المخالفات التي لا تستوجب عقوبة جنائية، مثال- السير في الإتجاه المعاكس، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

السداد عبر الإنترنت

هناك أيضاً خدمة السداد الإليكتروني، ويتم ذلك بعد استعلام مخالفات المرور 2021, حيث يوجد الكثير من الأنظمة التي تقدم هذه الخدمة، والتي تتميز بتوفير الحماية خلال إجراء عمليات الدفع الإليكتروني، والتي تتمثل في الأتي:

– سداد الغرامات من خلال البريد المصري.

– أو من خلال خدمة فوري.

– أيضاً السداد من خلال خدمة أمان.

– خدمة مصاري.