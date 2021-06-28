مترو الأنفاق: تشغيل القطار المعطل في محطة غمرة حتى «الشهداء»  

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بتشغيل القطار المعطل في محطة غمرة، حتى محطة الشهداء، وتم إنزال من الركاب وسحبه مرة أخرى في اتجاه غمرة.

وأعلنت الشركة في محطة الشهداء من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطة أن على الجميع النزول من القطار، وخروجه من الخدمة مؤقتا.

كانت الحركة قد توقفت قبل 30 دقيقة بالخط، نتيجة عطل بأحد القطارات في اتجاه حلوان.

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