/637841/الزمالك-يتقدم-على-مصرالمقاصة-بهدف-نظيف-في-الشوط-الأول-فيديو

انهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول في مرمى مصر المقاصة بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء التي تحصل عليها الفارس الأبيض بعد عركلة واضحة من لاعب المقاصة في الدقيقة ال8.

وانطلقت المباراة بين نادي الزمالك ومصر المقاصة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يسعي الفارس الأبيض تحقيق الفوز وإنتزاع صدارة الدوري الممتاز.

وتبث شبكة قنوات أو تايم سبورتس أحداث اللقاء بين الفريقين في المباراة التي انطلقت صافرتها في تمام السابعة.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى : محمود جنش

مفاجأت في تشكيل مصر المقاصة أمام الزمالك بالدوري

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

لمشاهدة الهدف

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.

أعلن محمد عبدالعظيم عظيمة المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي

الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي

الهجوم: باسم مرسي.