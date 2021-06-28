/637838/عبد-الناصر-زيدان-لملاك-بيراميدز-سيبوا-مصر-مش-عايزينكم

نشر الإعلامي عبد الناصر زيدان، على صفحتة الرسمية تويتر، تغريدة أشار بها إلي الشمسي صاحب فريق بيراميدز، بعد خروج الفريق السماوي من منتصف نهائي كأس الكونفيدرالية، علي يد الرجاء المغربي بنتيجة 5 مقابل 4 أهداف، ويستعرض دوت الخليج تويتر عبد الناصر زيدان.

غرد عبد الناصر زيدان اليوم منذ دقائق، بعد الهجوم التي توجه علي ملاك فريق بيراميدز بعد تلقية الخسارة أمام الترجي، بضربات الجزاء، وبعد حسم لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، وإنتهاء لقاء الإياب بنتيجة التعادل السلبي أيضاً، والذهاب لركلات الجزاء، والتي لم يشهد فيها الفريق السماوي تفوق في تحقيق الفوز.

قال عبد الناصر زيدان: “عارفين الحل في بيراميدز إيه ؟

وأضاف: “إن الشمسي يلم فلوسة ويروح”.

وزاد: “كفاية فضايح.. بيراميدز فقد كل شئ في مصر وأصبح غير مرغوب فيه”.

وأردف: “لو هو إستثمار فبعد موضوع رمضان صبحي تحول لنيران، الكل بيبعد عنها لأنه مثل نافخ الكير ”.

واختتم زيدان: “تحرق ثيابها أو تشتم منها روائح كريهه.. سيبو مصر.. مش عايزينكم”.

رباعي الأهلي «المطاريد» الأكثر تضررا

يعتبر رباعي الأهلي " عبدالله السعيد، رمضان صبحي ، شريف إكرامي ، أحمد فتحي " أكثر اللاعبين تضررا، والتي أصبح موقفهم صعب للغاية بعد انباء بيع نادي بيراميدز عقب النتائج المخيبة للآمال خلال الفترة الماضية كان أخرها خروج الفريق من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام الرجاء المغربي.

خسارة رباعي الأهلي

وخسر لاعبي رباعي النادي الأهلي الدعم الجماهيري بعد خروجهم من القلعة الحمراء بطريقة أثارت غضب الجماهير، ويعد الثنائي عبدالله السعيد و رمضان صبحي هما الثنائي الأكثر حظا من الغضب الجماهيري بسبب طريقة خروجهم من النادي ، حيث فضل الثنائي الأموال للإنتقال للنادي السماوي.

رمضان صبحي

وأثار رمضان صبحي غضب جماهير النادي الأهلي بعد أن رفض التجديد للقلعة الحمراء ، والانتقال لصفوف نادي بيراميدز كاشفا أن اللعب مع النادي السماوي سيكون ناجح بسبب «طموح» النادي ومؤسساته، وذلك قبل أن تسخر بعض جماهير الكرة المصرية من رمضان صبحي حيث فشل اللاعب في تحقيق أي بطولة منذ الانتقال لصفوف فريقه الجديد وفي المقابل حصد المارد الأحمر العديد من الألقاب المحلية والإفريقية، كذلك الأمر بالنسبة لعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي.