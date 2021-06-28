غدًا .. إعادة محاكمة أعضاء «خلية عنقودية مسلحة» و الحكم علي المتهم بسب إبراهيم فايق

/637831/غدا--إعادة-محاكمة-أعضاء-خلية-عنقودية-مسلحة-و-الحكم-علي-المتهم-بسب-إبراهيم-فايق

دوت الخليج .. محاكمات الثلاثاء

تشهد محاكم القاهرة والجيزة ، غدًا الثلاثاء يونيو 2021، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها «الحكم على المتهم بسب إبراهيم فايق و إعادة محاكمة أعضاء «خلية عنقودية مسلحة» و أولى جلسات محاكمة فنى محمول لانضمامه لجماعة إرهابية»

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي أبرز محاكمات يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

الحكم على المتهم بسب إبراهيم فايق

تصدر محكمة جنح الاقتصادية، الحكم على المتهم بسب الإعلامى إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول لجلسة 29 يونيو الجارى.

وكان الإعلامي الرياضى إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

وجاء في البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى بالنقض، ووكيل الإعلامى إبراهيم فايق، أن المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معانى السب، متعمدًا إيذائه.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

إعادة محاكمة أعضاء «خلية عنقودية مسلحة»

أحالت النيابة العامة أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

عناصر إرهابية

أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في غضون عام 2016، بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أولى جلسات محاكمة فنى محمول لانضمامه لجماعة إرهابية

كانت حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة فني محمول بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا فني شبكات محمول إلي المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف القانون.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم حاز وصنع مواد تدخل في حكم المفرقعات (كلورات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم ومخاليط ألعاب نارية) قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.