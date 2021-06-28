/637827/والد-حسام-حبيب-يتوعد-مسرب-التسجيل-الصوتي-ويكشف-حقيقة-انفصال-نجله-عن-شيرين-عبد-الوهاب

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة جديدة نشبت في الوسط الفني، حيث تداولت أنباء حول طلب الفنانة شيرين عبد الوهاب الطلاق من زوجها المطرب حسام حبيب بعد أن سُرب تسجيل صوتي لوالد حبيب يقر فيه بأن نجله يخطط للاستيلاء على أموال شيرين وأن والدته تكرهها.

دوت الخليج يكشف حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب بعد التسجيل الصوتي المسرب لوالد الأخير.

والد حسام حبيب ينفي انفصال نجله عن شيرين عبد الوهاب

ولكن سرعان ما نفى حسين والد حسام حبيب تلك الأخبار، حيث ذكر خلال تصريحات صحفية أن: الثنائي علاقتهما جيدة جدًا، وما يتم نشره ما هو إلا شائعات مغرضة، من أُناس يريدون خراب البيت.

موقف والد حسام حبيب من مفبرك التسجيل الصوتي

و عن التسجيل الصوتي المسرب له، نفى ما رددته السوشيال ميديا وتوعد للجريدة التي أشاعت تلك الأخبار قائلًا: "جريدة صفراء وتعيش على الأخبار المفبركة والفضائح الكاذبة ولو ليهم فرع في القاهرة هاقاضيهم".

تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب يشعل أزمة جديدة

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا صوتيا يقال إنه لوالد المطرب حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب وهو يتحدث مع فتاة يريد زواجها من نجله، موضحا خطة نجله للانفصال عن «شيرين» بعد الحصول على ثروتها المالية.

وجاء في التسجيل الصوتي: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عامله لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزاها".