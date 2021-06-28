/637826/تجديد-حبس-زوج-علا-القرضاوي-45-يوما-احتياطيا-على-ذمة-التحقيقات

أمرت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس زوج علا القرضاوي، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامه وزوجته علا القرضاوي بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

دوت الخليج يرصد فى السطور التاليه تفاصيل حبس زوج علا القرضاوي

العناصر الإرهابية ووجهت النيابة العامة للمتهمين في نفس القضية ومن بينهم علا القرضاوي ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ومن بينهم علا القرضاوي ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

أخبار كاذبة

ووجهت النيابة للمتهمين ومن بينهم علا القرضاوي تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية هشام عشماوي"، لجلسة 27 يوليو لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة. وسكرتارية طارق فتحي .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية « هشام عشماوى»

أسماء المتهمين

والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.