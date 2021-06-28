يورو 2020.. خطأ ساذج يهدى كرواتيا الهدف الأول ضد إسبانيا بالدقيقة 20 "فيديو"

أحرز أوناي سيمون، حارس منتخب إسبانيا، الهدف الأول بالخطأ فى مرماه لصالح المنتخب الكرواتى بالدقيقة 20 من زمن المواجهة النارية المقامة حاليا على ملعب "باركن ستاديون" بمدينة كوبنهاجن الدنماركية، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً بمشاركة 24 منتخباً فى 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 شهر يوليو المقبل، لتصبح النتيجة تقدم كرواتيا 1-0.

تشكيل كرواتيا ضد إسبانيا



حراسة المرمي: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: فيدا، جفاردويل، جورانوفتش، كاليتا-كار

خط الوسط: بروزوفيتش، مودريتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: فلاسيتش، ريبيتش، بيتكوفتش

تشكيل إسبانيا ضد كرواتيا



حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا، إريك جارسيا، أيمريك لابورتي، جايا

خط الوسط: كوكى، بيدري رودريجز، سيرجيو بوسكيتس

خط الهجوم: ألفارو موراتا، فيران توريس، بابلو سارابيا

خط الهجوم: فلاسيتش، ريبيتش، بيتكوفتش

وتأهل منتخب اسبانيا بعدما حل وصيفا في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، بعد الفوز العريض على سلوفاكيا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الختامية والتعادل مع السويد وبولندا على التوالي.

فيما تأهل منتخب كرواتيا بعد جمع 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة جمعها من الخسارة أمام إنجلترا، والتعادل أمام التشيك بهدف لكل منهما، والفوز 3 / 1 على حساب اسكتلندا.

ويأتي تاريخ مواجهات منتخبي كرواتيا وإسبانيا من قبل في 8 لقاءات بكافة البطولات، فازت إسبانيا في 4 لقاءات مقابل 3 انتصارات لصالح كرواتيا، وتعادل وحيد بينهما.

وكانت مواجهات الفريقين في بطولة كأس الأمم الأوروبية قليلة ولم تتخطى سوى مباراتين فقط، فازت إسبانيا في واحدة وسجلت هدفين في شباك كرواتيا، وانتصرت الأخيرة في أخرى وسجلت نفس عدد الأهداف.