زراعة النواب توافق على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".





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