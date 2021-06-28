حتى 15 يوليو.. فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو - بنجلاديش للاقتصاد الإبداعى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو- بنجلاديش للاقتصاد الإبداعى فى دورتها الأولى، والتى أنشئت عام 2020، بهدف تكريم الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات أو المنظمات غير الحكومية المتميزة بابتكار مشاريع أو برامج تُروج لريادة الأعمال الشبابية.





وأشار التقرير، إلى أن الجائزة تأتى فى إطار متابعة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لأعمال اتفاقية 2005 وهى إحدى اتفاقيات اليونسكو، والتى تهدف إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافى، وما يرتبط بها من برامج وأنشطة وجوائز، حيث تبلغ قيمة الجائزة 50.000 دولار أمريكى بدعم من جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ مجيب الرحمن.

وأوضح التقرير أنه يمكن للراغبين التقدم بأوراق الترشح وفقًا للخطوات التالية: -

- الاطلاع على الدليل الإرشادى الخاص بالجائزة، والمتضمن المعايير والأهداف والمعلومات من خلال الرابط التالى اضغط هنا.

-موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالوثائق الآتية باللغة الإنجليزية:-

وصف خلفية المرشح وإنجازات المبادرة.

وصف تفصيلى لمساهمات المبادرة وفقًا لأهداف الجائزة.

المواد الداعمة للمبادرة "صور، فيديوهات،...".

خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهًا إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ولا يسمح بالترشيح الذاتى.

خطاب ترشيح للجائزة باللغة الإنجليزية.

السيرة الذاتية للمرشح.

على أن ترسل الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو من خلال البريد الإلكترونى الموضح أدناه قبل موعد غايته 15 يوليو 2021، حتى يتسنى للجنة البت فى الترشيحات وموافاة المنظمة بها، علمًا بأنه لن يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، أو التى ستصل بعد الموعد النهائى المشار إليه.

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