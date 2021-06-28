/637807/صالح-جمعة-يسخر-من-رمضان-صبحي-بعد-الخروج-الإفريقي-متعيطش-يارمضونا

أثارت صفحة منسوبة للاعب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي السابق الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، يأتي هذا بعد مشاركة الصفحة لصورة لرمضان صبحي لاعب بيراميدز مع وضع تعليق مثير.

وعلق صالح جمعة على صورة لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفيدرالية الإفريقية قائلا " لاتبكي يا رمضونا" في إشارة لدعم اللاعب بعد الخروج الإفريقي أمام الرجاء المغربي.

صفحة صالح جمعة تسخر من رمضان صبحي

وأدعى البعض أن صالح جمعة من خلال الصفحة المنسوبة له عبر الفيس بوك يسخر من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي بسبب خروج الأخير من بطولة الكونفيدرالية وضياع حلم التتويج بالبطولة الأولى مع النادي السماوي.

بيراميدز يودع الكونفيدرالية

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الرجاء المغربي وبيراميدز في لقاء إياب الدور نصف نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، ليتوجه الفريقين إلي الحل الأخر في حسم المباراة بين الفريقين، وهي ضربات الجزاء، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء بين الفريقين.

واصل الفريقن الضغط في أحداث المباراة في العديد من الكرات الخطرة علي كلا الجانبين من حراس المرمي، ولكن الوقت ينفذ في أحداث المباراة للتوجه لضربات الجزاء، لتحديد طرف في النهائي مع فريق شبيه القبائل في نهائي البطولة.

بعد أنباء بيع بيراميدز.. «مطاريد» الأهلي بلا نادي.. وتمرد لاعبي الزمالك عائق أمام العودة للقلعة البيضاء.. وغموض في موقف حراس الأزرق

أصبح مستقبل العديد من لاعبي بيراميدز مهدد بشكل كبير خاصة بعد أنباء بيع النادي السماوي خلال الفترة المقبلة ، ولعل أبرز هؤلاء هم رباعي الأهلي " المطاريد" حسبما لقبتهم الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويستعرض دوت الخليج أكثر اللاعبين المتضريين من بيع النادي الأزرق.

وأثار رمضان صبحي غضب جماهير النادي الأهلي بعد أن رفض التجديد للقلعة الحمراء ، والانتقال لصفوف نادي بيراميدز كاشفا أن اللعب مع النادي السماوي سيكون ناجح بسبب «طموح» النادي ومؤسساته، وذلك قبل أن تسخر بعض جماهير الكرة المصرية من رمضان صبحي حيث فشل اللاعب في تحقيق أي بطولة منذ الانتقال لصفوف فريقه الجديد وفي المقابل حصد المارد الأحمر العديد من الألقاب المحلية والإفريقية، كذلك الأمر بالنسبة لعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

ومن المقرر أن تكون وجهة اللاعبين القادمة هي الدوريات الخليجية حيث يصعب عودة الرباعي لصفوف القلعة الحمراء حفاظا على مبادئ النادي الأهلي، وعدم إثارة الجماهير ضد مجلس إدارة المارد الأحمر.