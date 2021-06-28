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أشاد عدد من نواب البرلمان بالتعديلات التي تقدم بها المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطنن زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس الحزب، بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الخاص بتغليظ العقزوبة على التحرش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب البرلمان لـ دوت الخليج : تعديلات مستقبل وطن لتغليظ عقوبات التحرش «نقلة نوعية ورادعة» و تكليل لجهود الدولة فى تمكين المرأة وحصولها على حريتها«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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