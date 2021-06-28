غادة عجمي لـ دوت الخليج : التحرش ظاهرة "ماسخة" وتعديلات مستقبل وطن تتصدي لها بكل حزم«فيديو»

/637792/غادة-عجمي-لـ-تحيا-مصر--التحرش-ظاهرة-ماسخة-وتعديلات-مستقبل-وطن--تتصدي-لها-بكل-حزمفيديو

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، بتعديلات قانون العقوبات الذي تقدم بها حزب مستقبل وطن بشأن التحرش ، مشيرة إلى ضرورة وجود تشريع حاسم يتصدي لهذه الظاهرة "الماسخة" .

قانون التحرش

وأشارت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : أن جميع الفتيات والسيدات يتعرضن للتحرش سواء بالقول أو الفعل، بغض النظر عن ما يرتدونه، سواء كان ملفتا للنظر أم لا، موضحة أن التحرش فعل يجرح أدامية الانسان، ولابد من تطبيق القانون بكل حدة على المتحرشين حتي تتمكن من السيدات من السير فى الشوارع بأمان وحرية.

قانون العقوبات

هذا ووافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

فلسفة القانون

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.