فريدة الشوباشي لـ دوت الخليج: قانون التحرش تأخر كثيرا وله دور كبير في مجابهة هذه الظاهرة «فديو»

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أشادت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على التحرش، الذي تقدم به حزب مستقبل وطن، موضحة أن القانون تأخر كثيرا وكان لابد من إصداره منذ فترة طويلة،لافتا إلى وقعة التنمر التي تعرضت لها طالبة كلية الاداب بجامعة طنطا حبيبة طارق والتي عرفت “بفتاة الفستان”.

قانون التحرش

وأكدت النائبة فريدة الشوباشي ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن قانون تغليظ العقوبة على التحرش يجب أن يتخذ لمجابهة من ينظرون للمرأة على أنها جسد فقط دون النظر لروحها وعقلها ولا كفائتها ،مشيرة إلى اصحاب هذا الفكر وما يقومون به من تشويه لعقلية الشباب وأن غرضهم الاسمي فى الحياة هو مضاجعة المرأة، مطالبة بضرورة تمتع المرأة بحريتها.

قانون العقوبات

هذا ووافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.