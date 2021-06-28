جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسى جان إيف لودريان، على هامش الاجتماع الوزارى حول سوريا، المنعقد حاليا بروما.



جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسى جان إيف لودريان، على هامش الاجتماع الوزارى حول سوريا، المنعقد حاليا بروما. وخلال اللقاء تم بحث ملفات عديدة وقضايا إقليمية، وعلى رأسها مكافحة داعش، والملف السورى، وبحث قضية ‫سد النهضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى تطورات قضية سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.