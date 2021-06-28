محافظ المنيا: الدولة لن تدخر جهدا لإزالة العقبات أمام المزارعين

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، حل مشكلة عدد من موردى، ومزارعى البنجر، والذين تعاقدوا مع شركة القناة للسكر، لتوريد محصولهم للشركة، مؤكداً أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً لتذليل كافة العقبات أمام الموردين، والمزارعين، دون الإضرار بهم، وبمحصولهم.





أوضح المحافظ، أنه فور علمه بالمشكلة، تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لحل مشكلة عدم استلام شركة القناة للسكر، محصول البنجر من عدد من المزارعين، حيث تم الحل من خلال التعاقد مع عدد من شركات السكر الأخرى، لتوريد المحصول إليهم، لحين البدء فى تشغيل مصنع القناة للسكر، والذى كان من المقرر أن يبدا التشغيل مارس الماضى، وعلى الرغم من تأخر التشغيل بسبب الظروف والأوضاع العالمية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، فقد حرصت الشركة على إيجاد حلول لذلك التحدى.

وأكد المحافظ، أنه تم حل المشكلة من خلال التنسيق مع كافة الجهات من أجل التيسير على موردى محصول البنجر، وحصر الكميات المطلوب استلامها وتوزيعها على شركات البنجر، بمختلف محافظات الجمهورية، مع تقديم كافة أوجه الدعم فى إنهاء أيه معوقات لتشغيل مصنع القناة للسكر.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة التموين قامت بالتنسيق بين رؤساء شركات السكر من البنجر، وشركة القناة، لاستيعاب أقصى كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول، وكذلك حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر، وتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة، لتسهيل عمليات اللوجستيات، والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الإنتاجية للمصانع، وذلك من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لتوريد المحصول الى مصانع شركات بنجر السكر.