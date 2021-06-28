بمناسبة 30 يونيو.. البنوك والبورصة إجازة الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من يوليو 2021، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو على أن يستأف العمل بالبنوك يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل.





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