/637784/29-أغسطس-إعادة-محاكمة-6-متهمين-في-الخلايا-العنقودية-المسلحة

أجالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، إعادة محاكمة 6 متهمين سبق عليهم الحكم بالسجن المؤبد غيابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية، لجلسة 29 أغسطس، للمرافعة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل إعادة محاكمة 6 متهمين سبق عليهم الحكم بالسجن المؤبد غيابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية

أمر الإحالة

أحالت النيابة العامة أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

عناصر إرهابية

أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في غضون عام 2016، بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

عقوبة الجرائم الإرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.