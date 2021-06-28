/637783/ظاهرة-غريبة-في-تاريخ-مواجهات-الزمالك-والمقاصة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية في السابعة مساء اليوم الإثنين، عندما يحل ضيفا على المقاصة باستاد الجيش بالسويس، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ودائما ما تشهد مباريات الزمالك ومصر المقاصة ندية وشراسة في الآونة الأخيرة، مع أفضلية لصالح الفارس الأبيض.

ويعرض موقع دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين

تاريخ المواجهات

وسبق وأن تقابل الزمالك مع مصر المقاصة في 17 لقاء في كل المسابقات، منهم 15 لقاء في بطولة الدوري، ومواجهتان في بطولة كأس مصر.

-أحرز الزمالك في شباك مصر المقاصة 28 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 19 هدفا.

-يتصدر يوسف إبراهيم “أوباما” قائمة هدافي الفريق في شباك مصر المقاصة برصيد 4 أهداف ويأتي في المركز الثاني كل من أشرف بن شرقي ومحمود علاء وفرجاني ساسي وأحمد جعفر برصيد هدفين لكلا منهم.

مشوار الفريقين في بطولة الدوري العام

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري العام، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الأول برصيد 58 نقطة، وذلك من 26 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، وحقق الفريق الأبيض الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، بينما خسر في مبارتين فقط، وسجل نادي الزمالك 47 هدف في بطولة الدوري، واستقبل 18 هدف، وعلى الجانب الأخر يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، حيث خاض الفريق 25 مباراة، استطاع تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 9 مباريات، كما سجل لاعبي الفريق 27 هدف، واستقبلت شباكه 31 هدف.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام المقاصة في مباراة اليوم

في حراسة المرمى: محمود جنش. في خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى. في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى. في خط الهجوم: سيف الجزيرى.

التشكيل المتوقع لفريق مصر المقاصة أمام الزمالك في مباراة اليوم

في حراسة المرمى: محمود حمدي.

في الدفاع: أحمد صبيحة وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي.

في خط الوسط: محمد مخلوف وسعيد الونش وهشام محمد وعبدالله مجدي وأحمد عادل ميسي.

في خط الهجوم: باسم مرسي.