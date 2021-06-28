نقلًا عن «العربية».. السودان تنفي قبول الملء الثاني لسد النهضة.. وتؤكد: ننسق مع مصر دائمًا

/637780/نقلا-عن-العربية-السودان-تنفي-قبول-الملء-الثاني-لسد-النهضة-وتؤكد-ننسق-مع-مصر-دائما

أكدت الحكومة السودانية إنها لا تقبل الملء الثاني لسد النهضة، نافية ما تردد فى بعض وسائل الإعلام بشأن قبولها بالأمر الواقع، فيما يتعلق بتقاسم مياه نهر النيل.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن عدم قبول السودان بالملء الثاني لسد النهضة

السودان: لا نقبل العمل على الملء الثاني لسد النهضة

ونقلًا عن «العربية»، فإن الحكومة السودانية قد أكدت أنه لا علاقة نهائيًا لأى اتفاق حول سد النهضة بشان تقاسم مياه النيل.

كما أشارت الحكومة السودانية للعربية، إلى أن أى اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محددًا زمنيًا مع وجود ضامنين.

وشددت الحكومة السودانية، وفقًا لما نقلته العربية، على أن أى اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يُبنى على الاتفاقات السابقة.

السودان تحدد عدد من الشروط بشأن مبادرة الكونغو

كما حددت الحكومة السودانية للعربية، عددًا من الشروط للموافقة على مبادرة الكونغو للاتفاق مع إثيوبيا، وهى:- 1- توقيع اتفاق في غضون 4 أشهر. 2- يكون الاتفاق مبنيًا على ما تم الاتفاق عليه.

3- تبني الاتفاق من قبل الاتحاد الأفريقي والدول المنخرطة في حل الأزمة.

4- ضمانات من المجتمع الدولي.

ويبدو أن الاتفاق الذي لم يكشف بعد عن بنوده، سيقتل في مهده بعدما أكد المسئول السوداني رفيع المستوى والذي فضل عدم ذكر إسمه، أن إثيوبيا لم توافق إلا على شرطا وحيدا من الأربعة شروط، وهو ما يعطل مسار "الاتفاق الجزئي".